La pillada a Montoya en un hotel de Barcelona que no puede negar: "Gloria bendita"

Ver para creer. Tres meses después de su ruptura total a su regreso de 'Supervivientes 2025', de que José Carlos Montoya bloquease a Anita Williams y se negase a hablar con ella -alejándose de todo y de todos por su salud mental- y de que la catalana dejase claro que no había posibilidad de reconciliación porque su nueva vida estaba lejos del andaluz aunque le deseaba lo mejor, la pareja de 'La Isla de las Tentaciones' han sido pillados juntos este fin de semana. Aprovechando un viaje del artista a Barcelona por motivos profesionales, se habría reencontrado con su exnovia en un hotel de la ciudad condal. Una cita secreta que ha salido a la luz después de que ambos -en una torpeza de primero de 'influencer'- compartiesen stories de lo más sonrientes bailando (aunque por separado) en el mismo lugar, una habitación con decorado vegetal de fondo.

Sin embargo, lo que parecía un fin de semana idílico acabó en reproches, gritos y rumores de una tercera en discordia -una chica con la que Montoya habría quedado en las últimas semanas en Sevilla- dinamitando cualquier posibilidad de reconciliación tras su polémica y mediática ruptura. Un sorprendente reencuentro con un final que no ha sido feliz, y tras el que el de Utrera ha reaparecido de lo más feliz ante las cámaras, dejando en el aire con una sonrisa pícara si se está planteando darse una segunda oportunidad con Anita.

"Yo divinamente, ya gracias a Dios, yo desconectado, que no he tenido el verano para nada, y ahora aprovechando mi alma un poquito" ha exclamado, confirmando que sí habría visto a su ex aunque sin confirmar ni desmentir si habrá reconciliación: "Yo lo he pasado divinamente, que ya nos merecemos ya pasarlo bien, mi alma, de verdad".

"Estamos de verdad pasándolo bien, ya disfrutando del maravilloso tiempo, de todo. De verdad, gloria bendita. Al final es la vida privada de cada uno, y hay que disfrutarla, hijo mío, de verdad. Nada, nada, pasarlo bien, de verdad, muchas gracias" ha zanjado entre risas, dejando en el aire si volveremos a verle con la catalana.