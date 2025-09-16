‘Operación Triunfo’ comienza con sus 16 concursantes, una gala multitudinaria y un detalle de estilismo que revoluciona las redes

'Operación Triunfo' ya tiene a sus 16 concursantes confirmados. La gala 0, que se celebró anoche, sirvió para determinar los participantes de esta nueva edición que se emite en la plataforma Amazon Prime Video. Chenoa, que antaño estuvo presente como inquilina de la Academia, es ahora la maestra de ceremonias de un programa que podrá verse en España, Argentina, México, Chile, Brasil, Perú y Colombia.

El reparto de las 16 plazas estuvo determinado por los miembros del jurado —con Abraham Mateo, Guille Milkyway, Leire Martínez y Cris Regatero—, la Academia, los espectadores y el propio público presente, que en esta edición será muy numeroso debido a la ampliación del platón, con capacidad para 800 personas. Los dos últimos puestos fueron decididos por los profesores, que optaron por María Cruz, y el público, que a través de la aplicación oficial del programa eligió a Iván Rojo.

Así, los 16 participantes de esta edición de 'Operación Triunfo' son Crespo, Olivia, Guille Toledano, Judit, Carlos, Cristina, Claudia Arenas, Salma de Diego, Tinho, María Cruz, Lucía Casani, Max, Iván Rojo, Guillo Rist, Laura Muñoz y Téyou. Un grupo jovencísimo de artistas (la mayor es Téyou con 28 años) que aspira a mejorar sus habilidades de voz y baile para erigirse en ganadores del programa y labrarse una exitosa carrera musical.

La estructura semanal de 'Operación Triunfo' consistirá en clases diarias de canto, baile, interpretación y composición. Los domingos tendrá lugar el "pase de micros", y los lunes a las 22 horas se celebrará una gala en directo para analizar sus progresos. El resto de la actividad en la Academia consistirá en talleres, visitas de artistas y un limitado acceso a redes sociales mediante el TikTok Corner, con solo 15 minutos a la semana.

El estreno de 'Operación Triunfo' apunta a una edición muy exitosa. La aplicación oficial registró durante la primera noche nada más y nada menos que 300.000 votos, lo que demuestra el impacto masivo de la gala 0. Amazon Prime Video ha apostado fuerte por el formato, que busca consolidar audiencia en España y Latinoamérica, y que terminará el 15 de diciembre con la elección del ganador de 'Operación Triunfo'.

OT en redes sociales

En sus últimas ediciones, 'Operación Triunfo' ha tenido una doble vida en redes sociales, donde su audiencia —un público muy joven— acostumbra a comentar cada actuación y cada detalle de las galas. Los usuarios de redes valoran las aptitudes musicales de los cantantes, su ropa, su forma de ser y hasta comentan los 'salseos' entre los concursantes. Ni un detalle se escapa de la audiencia de OT.

Uno de los aspectos más comentados ayer en la red social X fue el estilismo de Abraham Mateo. Una usuaria (@martigavvvi) apreció que el bigote que lució ayer el miembro del jurado estaba torcido. Su publicación ha tenido una gran repercusión, con miles de interacciones en cuestión de horas. Una pequeña muestra del gran impacto que tiene este concurso en las plataformas digitales.