Mucho más que una fecha: los motivos para celebrar el Día de la Capa de Ozono cada 16 de septiembre

Preservar el planeta en el que vivimos es practicamente una obligación moral para los más de 8 mil millones de habitantes que habitan hoy en día en la Tierra. Para ello, a lo largo del año hay muchos días en los que se conmemora una fecha especial en esta materia o simplemente se pide una mayor concienciación en cuanto al cuidado de las especies y los parajes naturales se refiere. En el caso de este martes, 16 de septiembre, es el turno del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que además cumple en esta ocasión 30 años desde que se institucionalizará en el cada vez más remoto 1995.

Aunque su proclamación como Día Internacional por parte de la ONU se remonta al primer mes de aquel año, su celebración no ha variado desde entonces y es motivo de concienciación cada 16 de septiembre. No se trata de una fecha elegida al azar, sino que se colocó en esta posición del calendario como homenaje a la firma del Protocolo de Montreal. Este escrito, rubricado en 1986, es 'solo' una parte del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, pero su importancia ha sido mayúscula desde su entrada en vigor. Además, cuenta con diversas actualizaciones a lo largo de las décadas posteriores, siendo la última la realizada hace 9 años en Nairobi.

El principal objetivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono es concienciar a la población para que deje de usar sustancias como los CFC (clorofluorocarburos) o el HCFC (halogenuro de alquilo). Para esta edición, el lema elegido ha sido "De la Ciencia a la Acción Global", dejando claro nuevamente la necesidad de que esta luche pase de los laboratorios y los congresos científicos al día a día de cada persona. Gracias a la acción conjunta de los países una vez firmado el Protocolo de Montreal, el agujero que se había creado en la capa de ozono ha disminuido y hay expertos que apuntan a 2050 como fecha en la que se cerrará de nuevo.

Más temperatura y enfermedades

Con la llegada de la industrialización hace varios siglos y su constante expansión a lo largo de todo este tiempo, la capa de ozono se ha ido poco a poco deteriorando, lo que ha provocado diversos cambios en las condiciones de la Tierra. Debido a los cambios en esta zona de la estratosfera, que es clave para regular la entrada de ciertos gases o radiación desde el exterior, se ha experimentado un aumento de las temperaturas, así como de los casos de enfermedades como el melanoma o las cataratas oculares. En definitiva, contaminar menos no es defender el futuro de la especie, sino el más inmediato presente.