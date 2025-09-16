David Broncano anuncia los invitados de La Revuelta para esta semana

El nuevo look de David Broncano sigue eclipsando el regreso de 'La Revuelta' a Televisión Española, con el permiso del debate con Mariló Montero.

El programa de La 1 presentado por David Broncano volvió el pasado 9 de septiembre con la actuación espectacular de Chanel y su nuevo tema 'Matahari' y la entrevista a bomberos forestales de la BRIF de Laza, en Ourense.

Además de la nueva imagen de Broncano, con el pelo rubio platino, otra de las novedades de la temporada es el anuncio de los invitados que pasarán por el programa a lo largo de la semana: "El Gobierno ya nos permite decirlo", explicaba.

Tras el sonado paso de Mariló Montero o Pepa Bueno durante la semana pasada, este lunes acudieron al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra, protagonistas de la obra 'Escenas de la vida conyugal', dirigida por Norma Aleandro, con la que se encuentran de gira por España.

Tal y como anunció David Broncano, siempre con su característico humor, los invitados de esta semana serán:

Martes 16 de septiembre: Juan Manuel de Prada, Agatha Ruiz de la Prada o Dolores Pradera

Miércoles 17 de septiembre: Unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada yl os protagonistas de una serie de Movistar, 'La Caza, entre los cuales se encuentra su pareja, Silvia Alonso, una "actriz increíble, muy guapa", comentaba

Jueves 18 de septiembre: Ester Expósito y Mirela Balić y Loquillo "o Sonic el erizo" (apostillaba entre risas)

La Revuelta es un programa televisivo producido por RTVE en conjunto con Encofrados Encofrasa y la productora El Terrat. Su estreno tuvo lugar el 9 de septiembre de 2024 en La 1 de Televisión Española. El espacio, conducido por David Broncano, se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, ocupando el lugar que anteriormente tuvo La Resistencia, emitido en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024.

Dirigido por el propio Broncano, el programa cuenta con la participación de colaboradores habituales como Jorge Ponce, Ricardo Castella y otros miembros del equipo. La Revuelta ofrece un formato humorístico que combina secciones variadas y entrevistas. Las grabaciones se llevan a cabo en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Antes de decidirse por el título definitivo, se consideraron varios nombres alternativos, entre ellos La resiliencia. Sin embargo, un anuncio de RTVE descartó esta opción. En dicho avance se mostraba la pantalla de un ordenador Mac con un documento de Microsoft Word en el que aparecían propuestas como La residencia o Las noches de Broncano. Finalmente, se optó por La Revuelta, acompañado del mensaje promocional “Muy pronto”.

Durante la emisión del episodio número 11, el equipo comentó que se intentó utilizar nombres que recordaran a La Resistencia, aunque fue imposible por cuestiones de derechos de autor. Entre las ideas que se barajaron estuvieron La resistencia (con una falta intencionada) y La resiliencia, así como opciones más cómicas como Lentejas o Las dos.