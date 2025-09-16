Charo Reina se despide de ‘MasterChef Celebrity’ confesando un romance a dos bandas: "Nos pilló la prensa"

'MasterChef Celebrity' sigue dando que hablar en cada entrega de esta nueva temporada. Desde su primera edición, que se estrenó en 2016 y terminó con la victoria del actor Miguel Ángel Muñoz, ha ido ganando en popularidad y reuniendo a decenas de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. El programa de este año cuenta con una larga lista de famosos que aspiran a convertirse en el maestro de la cocina definitivo.

La tarcera gala del concurso tuvo como principales protagonistas al actor Alejo Sauras, que se hizo con el pin de la inmunidad infiel, una de las mayores ventajas que ofrece el programa a sus concursantes. Este privilegio permite librarse de la eliminación en cualquier momento, aunque puede ser arrebatado por cualquier concursante que se atreva a retar a su propietario.

En el apartado de la crispación entre concursantes, volvieron a saltar chispas entre la comunicadora Mariló Montero y el escenógrafo y colaborador de televisión Enrique Jiménez, conocido como Torito. Las bromas de este último volvieron a caldear el ambiente en la prueba por equipos, como ya ocurriera en el último programa al verter harina sobre el pelo de la presentadora.

En la primera parte del programa, los concursantes tuvieron que preparar elaboraciones con harina, y en exteriores se midieron las fuerzas entre los equipos liderados por Valeria Ros y Valeria Vegas. El grupo capitaneado por la primera se hizo con la victoria, llevando al equipo rojo a la prueba de elaboración, donde tuvieron que enfrentarse a un postre de Jordi Roca.

En esta fase, Charo, Valeria Vegas y Juanjo fueron los peores valorados por el jurado, pero este decidió otorgarles una nueva oportunidad con un repentino cambio de las reglas. Finalmente, la aspirante expulsada en la última emisión de 'MasterChef Celebrity' fue la cantante y actriz Charo Reina, que por otra parte dejó uno de los mejores momentos del programa.

"Triqui-triqui"

Durante un momento del cocinado en la prueba por equipos, se juntaron Rosa Benito, Juanjo y Charo, y esta última contó una intimidad de un amor de juventud: "Te voy a contar una cosa que me pasó muy graciosa: empecé una relación con un chico guapísimo y por unas circunstancias de la vida tuvimos una bronca y terminé enrollada con su mejor amigo", aseguró. "Hasta que nos pilló la prensa. Cuando él vio la revista vino otra vez a buscarme: '¿Y esto qué es?'. Pues lo que tú estás viendo, pero si te quieres quedar te quedas", se atrevió a decirle.

"Dime que hiciste un trío, por favor", comentó Juanjo. "Un trío no, pero tuve que estar saliendo con uno y viviendo en casa con otro", dijo Charo Reina ante la incredulidad de sus compañeros. "¿Pero con los dos tenías 'triqui-triqui'?", le preguntó Rosa Benito, a lo que la actriz respondió con un silencio. Juanjo quiso saber de quién se trataba, pero la cantante no quiso dar más información.