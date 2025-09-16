Las bodas de oro de Marta Peñate y Tony Spina

"Quiero estar contigo el resto de mi vida, ser de esas parejas que celebran las bodas de oro porque tú eres mi todo". Son las declaraciones de Marta Peñate a su novio, Tony Spina, que lleva varias semanas en Honduras en su aventura en Honduras como participante del reallity de Supervivientes. A pesar de haber tenido ya algún problema con Oriana en plató durante un debate, la exconcursante de reallities sube una storie donde demuestra una vez más su amor hacia Spina: "Todo lo que hago lo hago por ti, hasta me he ido de un plató por intentar ser tu mejor defensora y no perjudicarte".

Storie de Marta Peñate. / Instagram

Bronca con Oriana

Desde luego que Marta Peñate está siendo protagonista absoluta de los debates. En la anterior gala, los defensores de los concursantes lo dieron todo en 'Supervivientes All Stars 2025' con grandes broncas que, en este caso, acapararon Marta Peñate y Oriana, pareja actual y expareja, respectivamente, de Tony Spina.

El enfrentamiento comenzó cuando Oriana recordó un episodio en el Festival de Vitoria donde, según ella, Marta la increpó de manera poco profesional. La aludida saltó al instante: “Esto es un programa de supervivencia y yo vengo a defender a mi pareja".