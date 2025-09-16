Belén Esteban defiende el prestigio de 'Sálvame' y sus sucesores: "Uno de los programas más libres"

Suenan tambores de guerra en 'No somos nadie'. Apenas dos semanas después de su estreno, el nuevo programa de Canal Quickie ya ha tenido un encontronazo motivado por lo ocurrido en el programa primigenio del que han ido naciendo los demás, 'Sálvame'. En esta ocasión, ha tenido que ser Belén Esteban la que saliera a defender la honra de todos los protagonistas del ya mítico y recordado espacio televisivo ante unas palabras de Lydia Lozano. Según la que fuera colaboradora y compañera de 'La princesa del pueblo', en el antiguo formato se marcaban unas pautas muy claras sobre los temas a tratar, coartando así la libertad de expresión de los colaboradores.

"Yo cuando no estoy de acuerdo con un director, y os lo puede decir él, no hago el trabajo que me pide", explicaba Belén Esteban con un rostro visiblemente molesto. Para proseguir, comentaba que "parece que aquí nos hacen seguir unas reglas muy estrictas", a lo que no tardaba en responder Kiko Matamoros con un tajante "Aquí no". De esta manera, el compañero de plató de 'La Esteban' no cerraba del todo la puerta a posibles coacciones por parte de las altas esferas de Mediaset España en su época como colaboradores de 'Sálvame'. Pese a ese corte, "creo que eramos uno de los más libres del mundo", en referencia al extinto programa.

Belén Esteban ha querido hacer estas declaraciones porque "ya he escuchado a dos personas" con una retórica similar: Lydia Lozano y José Antonio León. En el segundo caso, Kiko Matamoros ha querido remarcar que "no hizo cosas que se le habían pedido" en relación a asuntos relacionados con Antonio David Flores. Todos los problemas con Lydia Lozano comenzaron hace unos días en un reencuentro que tuvo con Anabel Pantoja, siendo su forma de pedir perdón echar balones fuera y hablar de injerencias de sus superiores para decir ciertas cosas que podrían haber molestado a la andaluza.

No Somos Nadie

Después del fiasco de 'La familia de la tele' en las tardes de TVE, los colaboradores del programa que se emitió durante unos meses en el ente público regresaron a la que había sido su casa desde que abandonaron 'Sálvame'. En un nuevo sucedáneo de todos los programas anteriores, aunque con los mismos protagonistas, desde el 1 de septiembre se puede ver a Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros en 'No Somos Nadie', la nueva apuesta de Canal Quickie por los programas del corazón. Además de tomar el testigo de 'Ni que fuéramos Shhh', su entrada en la parrilla significó el final definitivo de 'Tentáculos'.