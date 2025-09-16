Arón Piper desvela su fiesta con Leonardo DiCaprio: “No se pierde una”

Arón Piper estuvo ayer en ‘El Hormiguero’. No sabemos si se lo pasó bien (parece que así fue), aunque sí dejó claro que le encanta la fiesta. Ante las preguntas de Pablo Motos recordó algunas fiestas que ha compartido con estrellas como Leonardo DiCaprio y también habló de su experiencia trabajando con Johnny Depp. Después de conocer cuánto le gusta la fiesta, recuerdan en Antena 3, Pablo Motos le hizo “un desternillante test al invitado”. En él, Arón se mojó eligiendo entre dos opciones hasta conocer cómo sería su celebración ideal. El músico e intérprete confesó que le gusta "bailar a muerte", dijo que no le gustan las pool parties, desveló cuál es su combinado favorito e incluso dio algunos consejos para evitar la resaca.

¿Cómo es trabajar con Johnny Depp?

Piper pasó por el plató de Antena 3 para presentar su primer trabajo de estudio, su disco titulado ‘Arón Piper’, que consta de trece canciones. Pablo Motos aprovechó la visita del cantante para preguntarle cómo es trabajar con Johnny Depp, ya que coincidieron en un proyecto audiovisual hace no mucho tiempo. "Él es tal cual te imaginas", aseguró Arón Piper. El cantante y actor quiso recalcar la profesionalidad del estadounidense, que incluso cuando llovía estaba ahí dándole la réplica, aunque no saliese en cámara.

La fiesta en Ibiza con DiCaprio

Y, por supuesto, habló de la famosa fiesta de Ibiza en la que Leonardo DiCaprio acabó teniendo un altercado con la Guardia Civil. Sobre el actor hollywoodiense comentó que "no se pierde una buena fiesta". En su momento, fue el paparazi Sergio Garrido el que contó en el programa de Telecinco ¡Tardear’, el encontronazo que tuvo el actor Leonardo DiCaprio con la Guardia Civil a la salida de esta fiesta en Ibiza. "DiCaprio va a todo tipo de eventos, a lo mejor se equivocó. Al salir se encontró con un control de la Guardia Civil", explicó. A Garrido le llamó la atención que el actor fuera "supertapado".

Se trata de algo que se puede comprobar en el vídeo que publicaron en la web de la cadena. Lo que se sospecha, indicaron en Telecinco, es que los agentes acudieron a la fiesta ilegal en la que se encontraba el californiano con la intención de "desmantelarlo". "Se deja llevar con los amigos y cuando sale se encuentra con esta historia", relató el paparazzi.