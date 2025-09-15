Las redes, en pie de guerra contra Javier Bardem por su apoyo a Palestina

Los últimos días, la Vuelta Ciclista a España ha sido protagonista de las noticias de medio mundo por las protestas pro-Palestina que han provocado diversos recortes de etapa o cancelación de las mismas antes de su conclusión. El último caso, sin ir más lejos, este mismo domingo en lo que debía ser el desfile triunfal de los ganadores por las calles de Madrid. Sin embargo, las peticiciones de paz en Gaza van más allá de esta prueba deportiva y uno de los últimos ejemplos ha sido la indumentaria elegida por Javier Bardem en la alfombra roja de la gala de los Emmy, a la que acudió con una 'kifuya', el tradicional pañuelo palestino.

Pese a haber recibido algunas alabanzas, las críticas hacia el actor español no se han hecho esperar, tanto desde su propio país como desde el extranjero. Una de las voces más feroces contra Bardem ha sido la de Martin Varsavsky, empresario argentino de origen judio y nacionalizado español, que ha escrito en su cuenta de X -antiguo Twitter- que "vestido como musulmán revela la contradicción de una izquierda que calla frente a la violencia islamista". Lanzando también un mensaje más amplio, Varsavsky no duda en asegurar que "la izquierda española prefiere volver a recibir al invasor con Open Arms (brazos abiertos) y atacar a Israel mientras relativiza la violencia islamista contra cristianos y judíos"

Las críticas también han llegado desde el ámbito político, con caras reconocibles como la de Hermann Tersch. "Bardem no protesta por las muertes de los árabes palestinos que le importan tanto como los muertos por tres generaciones de la familia de Assad. Nada.", ha asegurado el ahora representante de Vox en la Eurocamara y otrora periodista. Desde la oposición venezolana tampoco se mostró demasiado apoyo al actor español, con el político Eduardo Menoni (presidente del Movimiento Venezuela Libre) espetando un acalorado "¡A la mierda contigo Bardem! ¡A la mierda con los comunistas y con los terroristas de Hamás y sus aliados pro palestinos!"

Denuncia pública

"Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza", iniciaba ayer su intervención Javier Bardem. "La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio", declaró Javier Bardem ante el micrófono de 'Variety' en la alfombra roja de los Emmy. "En Madrid, se ha cancelado La Vuelta porque miles y miles de personas se han echado a las calles para protestar por la participación de un equipo israelí en la competición, porque no se puede permitir. El mundo está cambiando y lo que estamos presenciando es un genocidio", subrayó con vehemencia.