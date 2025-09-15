'No somos nadie' revela que la infanta Cristina podría haber encontrado de nuevo el amor

El final del verano significa el inicio de las nuevas temporadas televisivas, lo que en ocasiones significa el regreso de rostros conocidos a la pequeña pantalla. Eso es lo que ha ocurrido en los platós de Canal Quickie con la llegada de 'No somos nadie', el enésimo resurgir de 'Sálvame' y sucesor directo de programas como 'Tentáculos', 'La familia de la tele' o 'Ni que fuéramos Shhh'. Su estreno tuvo lugar hace ya dos semanas, aunque de momento han estado más tranquilos que de costumbre en lo que a exclusivas y cotilleos sobre gente famosa se refiere. Al menos, hasta la tarde de este 15 de septiembre.

Después de varias horas comentando diferentes discusiones y deslices de los famosos más conocidos del panorama nacional, Alberto Guzmán lanzaba la bomba poco después de que el reloj marcara la mediatarde. La familia del Rey volvía a estar en el centro de las miradas, aunque esta vez parece que por una noticia mucho más tranquila que las últimas de las que se han hecho eco los programas de corazón alrededor de los Borbones. En esta ocasión, la protagonista es una antigua conocida de las noticias más candentes del país, como la infanta Cristina, hermana del actual monarca Felipe VI.

Tal y como explicaba el colaborador del programa de Canal Quickie, "han pillado (a la infanta Cristina) en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, con un señor moreno muy interesante". Según las informaciones expuestas por Alberto Guzmán, este encuentro se habría producido antes de que la hermana del Rey cogiera un vuelo a Madrid, que ya habría aterrizado en la capital española. Al ser preguntado por otros colaboradores para conocer más detalles, Guzmán se ha limitado a decir que "son unas fotos interesantes" y que "no se ha vuelto a ver a la infanta junto a esa persona" en su regreso a España.

Iñaki Urdangarin

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin firmaron su divorcio en diciembre de 2023, por lo que pusieron puesto fin definitivamente a su relación tras 26 años de matrimonio. Los exduques de Palma, que se casaron en Barcelona el 4 de octubre de 1997, firmaron el divorcio en la ciudad Condal ante notario hace casi dos años, aunque no fue de conocimiento público hasta un mes después de este trámite. Hasta ese momento, pasaron casi dos años desde que ambos anunciaron la decisión tomada "de común acuerdo" para "interrumpir su relación matrimonial" una vez conocida la relación extramatrimonial de Urdangarin con una compañera de trabajo.