La imagen de Cristina Pedroche en "topless" en su piscina tras dar a luz

Cristina Pedroche está a punto de celebrar los dos meses desde que diera a luz a su segundo hijo. Aunque conoce a la perfección las sensaciones de un posparto tras la experiencia con su primera hija Laia, cada proceso es diferente. Si algo ha dejado claro la presentadora, es que la experiencia con su primera hija fue mucho más dura, en parte, por todos los mensajes de ocio que recibió al contar desde el minuto 1 todos los detalles sobre su parto. En esta ocasión, ha sido más prudente pero a sus "haters" les ha dado exactamente igual y siempre entran a degüello.

Tras un parón alejada de la redes sociales, hace unos días que regresó a la actividad. Una de sus últimas fotografías aparece desnuda en la piscina y las reacciones han sido muchas y de todo tipo. Ha sorprendido, sobre todo, la primera de todas: la de su marido: "¿Pero y esta fantasía?". Lo que deja bien claro que el afamado chef no tenía ni idea de esta publicación y que le ha sorprendido... para bien.

Instagram de Pedroche. / Instagram

Sin Dabiz

La vida de Pedroche es ahora un poco menos feliz porque su marido, el reconocido chef Dabiz Muñoz, tiene que irse de su lado para cumplir con sus compromisos profesionales. La separación llega en un difícil momento para ella, de modo que "te acabas de ir y ya te echo de menos". Acostumbrada a las despedidas, "cada vez me cuestan más" y a pesar de que el chef estará fuera durante solo unos días, "me duele el corazón", confiesa Pedroche. Y es que "sin ti, nada es lo mismo".

El chef no es muy amigo de declaraciones de amor públicas y no por él, muy seguro de lo que siente, sino por los "haters" de ella. Sin embargo, cada vez que Pedroche lanza el anzuelo él pica gustoso: "Eres mi elección de vida para siempre, juntos de la mano, te amo todo".