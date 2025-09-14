Del escenario a la Universidad: el cantante David Muñoz, de Estopa, comienza una carrera

Laura Fa y Lorena Vázquez, de El Periódico, son las pioneras del pódcast de corazón en España. Son conocidas como las 'Mamarazzis' —apodo que relaciona el término de paparazzis con su faceta de madres— y cada miércoles repasan la información que llevan las portadas de las revistas rosa y añaden historias y detalles que solo tienen ellas, como muestra la serie de noticias exclusivas que dieron hace unos meses sobre la separación de Piqué y Shakira.

Media hora semanal de entretenimiento en el que se habla de todo lo relevante en el mundo del corazón y la farándula, con buen humor y sin censura.

Prueba de ello es una de sus últimas exclusivas relacionadas con Estopa. Según han desvelado Laura Fa y Lorena Vázquez, el cantante David Muñoz habría iniciado una carrera universitaria para ampliar sus estudios.

En palabras de las 'Mamarazzis', los integrantes de la banda son "simpáticos, agradables, divertidos e inteligentes", de ahí su inquietud por ampliar su formación, no solo musical.

Al parecer, David Muñoz habría comenzado el Grado en Historia, igual que Laura Fa, licenciada también en esta disciplina. Eso sí, según le habría confesado el propio vocalista, su interés se centra sobre todo en la Historia Antigua. Además, Jose también tendría pensado estudiar "algo".

