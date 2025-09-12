Sinceridad máxima
Yurena carga contra el documental sobre su vida en 'El Hormiguero': “Me decepcionó, quitaron cosas muy importantes”
La cantante confesó en el programa de Pablo Motos que se sintió frustrada al ver que muchos aspectos clave de su historia quedaron fuera del metraje.
Carlos Merenciano
Yurena regresó este jueves al foco mediático con una entrevista en 'El Hormiguero' que combinó momentos divertidos con otros de confesiones muy duras. La artista, icono televisivo de los 2000 y con una trayectoria musical constante, habló de cómo ha vivido la exposición pública y repasó algunos de los episodios más complejos de su carrera.
Uno de los temas que más revuelo generó fue su opinión sobre el documental que se estrenó hace unos años sobre su vida y la de su madre. Según relató, aquella producción, que para ella era la oportunidad de contar su verdad tras años de silencio, acabó siendo una gran decepción: “Me abrí en canal, conté todo lo que me había pasado, y luego me encontré con que habían quitado un montón de cosas que eran muy importantes para mí”, aseguró en el programa de Antena 3.
En contraste, la artista sí aplaudió la serie creada por Nacho Vigalondo que relataba el fenómeno que protagonizó en televisión: “Me encanta, es una obra de arte, felicité al director. Resume bien aquella época”, explicó, diferenciando ambas producciones y dejando claro con cuál se sintió mejor representada.
La cantante también evocó la crudeza de los años en los que fue blanco constante de críticas y burlas mediáticas. Reconoció que aquella presión le pasó factura, llegando a sufrir graves crisis de ansiedad e incluso dos intentos de suicidio en 2006. “Fue un linchamiento absoluto, no podía más. Mi madre me salvó la vida”, relató con sinceridad, emocionando al público.
Pese a los recuerdos dolorosos, Yurena cerró su paso por 'El Hormiguero' con optimismo y un anuncio importante: el próximo 27 de marzo ofrecerá un gran concierto en Vistalegre, en el marco de su gira, con la que asegura que sigue disfrutando de lo que más le gusta: cantar y conectar con su público.
