Rocío Flores se sentará frente a Terelu Campos en entrevista en ‘¡De Viernes!’

Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, rompe este viernes años de silencio con una esperada entrevista en ¡De Viernes! con la que ya muchos se frotan las manos. Su presencia tiene aún mayor impacto si se tiene en cuenta que, además de su testimonio ya de por sí expectante, la entrevista tendrá lugar con una de las grandes amigas de su madre frente a ella en el plató: hablamos de Terelu Campos, íntima amiga Su presencia en el plató de ¡De Viernes! ha generado una expectación enorme, no solo por lo que pueda contar, sino por la incómoda coincidencia con Terelu Campos, íntima amiga de su madre, Rocío Carrasco.

Durante días, se habló de un supuesto veto que Rocío Flores habría planteado para evitar compartir plató con Terelu. Sin embargo, Mediaset ha confirmado que la colaboradora estará presente y que Rocío responderá en directo a las preguntas de Santi Acosta, Beatriz Archidona y de los colaboradores habituales, entre ellos Terelu Campos, Lydia Lozano, Antonio Rossi y Ángela Portero.

Un pulso televisivo muy esperado

La tensión entre Rocío Flores y Terelu no es nueva. Campos ha sido clara en su postura, asegurando que no piensa juzgar a Rocío Carrasco como madre y recordando que siempre vio a Rocío feliz con ella. Declaraciones que en su momento no sentaron nada bien a la hija de Antonio David. Ahora, ambas tendrán la oportunidad de enfrentarse cara a cara en un encuentro que promete convertirse en uno de los momentos televisivos de la temporada.

Lejos de rumores y especulaciones, lo cierto es que Rocío ha decidido dar un paso al frente. Esta entrevista no solo supone su regreso al foco mediático, sino también la oportunidad de dar su versión en directo, sin filtros. Todo apunta a que su aparición marcará un antes y un después en la relación con el clan Campos y, quizás, en la complicada historia familiar que tanto ha dado que hablar.