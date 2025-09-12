Preocupación por el estado de salud de Carme Chaparro

La periodista Carme Chaparro siempre derrocha optimismo y positividad pero cuando vienen mal dadas, ni siquiera su nuevo libro, "Venganza", da las fuerzas suficientes. La comunicadora lleva una temporada enferma, de ahí que "haya estado un poco ausente por la medicación". Y es que "tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama, aunque ya estamos llegando al final del proceso". Aunque en ningún momento explica públicamente el motivo de su estado, todo apunta a que se debe a una nueva crisis por el denominado síndrome de Ménière.

Sus vacaciones han sido "diferentes" pero confía plenamente en la medicina y los médicos, si bien "tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación".

Qué es el síndrome de Ménière

Se trata de una afección del oído interno que, en su caso, le ha provovocado una importantísima pérdida de audición así como vértigos y zumbidos que a veces le impiden mantener el equilibrio.

La confirmación pública por parte de la periodista Carme Chaparro de que padece este síndrome ha servido para sensibilizar sobre una patología crónica del oído interno aún bastante desconocida y que afecta a tres de cada mil españoles, según Gaes. Esta enfermedad no tiene cura de momento pero existen diversos tratamientos para intentar mitigar sus efectos.

El Síndrome de Ménière suele aparecer entre los 30 y 50 años, siendo las mujeres las más afectadas.