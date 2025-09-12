Pepa Bueno responde a Mariló Montero en ‘La Revuelta’: “El público es inteligente”

Después de la entrevista de Mariló Montero en ‘La Revuelta’, que ha despertado mucha polémica, estaba claro que en la visita de Pepa Bueno al programa de David Broncano se iba a hacer alguna referencia al respecto. Y así fue.

Tal y como relatan en RTVE, Montero digo de Bueno que era “sanchista”. Al ser preguntada al respecto por David Broncano, la presentadora del TD2 ha subrayado que el trabajo de los periodistas es “público y está a la vista de todos”. Por ello, en lugar de “pasar la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás”, ha remitido al público, a quien considera “muy inteligente”, a ver la entrevista que le hizo al presidente del Gobierno, “eso es lo que hay que juzgar”.

Respecto a la cuestión de la ideología, también planteada por Mariló Montero, Pepa Bueno ha considerado que “todos la tenemos y no te la amputas para trabajar”, pero ha recordado que “el trabajo del periodista es acercarse con honestidad a la realidad”. Una realidad que “existe, aunque haya gente empeñada en decir que no”, y sobre la que existen “puntos de vista diferentes” sobre cómo mejorarla.

En este sentido, ha subrayado que “la democracia es conflicto”, pero el trabajo del periodista también consiste en explicar esas diferencias existentes en el enfoque de la realidad. Y ese acercamiento a la realidad obliga al periodista a un fino equilibrio entre la profesionalidad y la humanidad.

Para la comunicadora de Badajoz, la clave estaría en “hacer información desde la altura exacta de los ciudadanos”. En otras palabras, evitar “mirar la actualidad desde un púlpito, ni con reverencias a nadie”, de manera que “si la realidad te sorprende, te va a salir la misma mirada de la ciudadanía”.

En los 13 años que han transcurrido desde que Pepa Bueno dejó RTVE hasta su regreso, de nuevo, como presentadora de la segunda edición del telediario, agregan en la cadena de la televisión pública, “hay muchas cosas que han cambiado y otras que son igual”. En esta nueva etapa se ha encontrado con compañeros nuevos de una generación que considera que “podrá gobernar todo lo que ahora, con razón, nos infunde miedo porque está en muy pocas manos”, como la inteligencia artificial. “La humanidad siempre encuentra el camino”, ha sentenciado la periodista.