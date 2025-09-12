Marta Peñate, culpable

Espontánea, puro carácter y natural. Así es Marta Peñate, que lo mismo te mata a besos como te monta un drama digno de una representación teatral. Pues esto último fue lo que le debió de montar a su novio, Tony Spina, justo antes de subirse a un avión para iniciar su aventura en Supervivientes. Ella es consciente de la situación y se siente "muy culpable" por ello, sobre todo, después de ver a Tony Spina hecho un mar de lágrimas por sentirse a su vez culpable de haberla dejado así: "Siempre es ella la que se va y yo el que me quedo esperando, así que le ha costado un poco y me puso muy difícil la despedida".

Al ver esta situación en la última gala, la ganadora de "Supervivientes All Stars 1" reconoce que fue "una egoísta", sobre todo, si se tiene en cuenta que "Tony llora muy poco".

Bronca con Oriana

Desde luego que Marta Peñate está siendo protagonista absoluta de los debates. En la anterior gala, los defensores de los concursantes lo dieron todo en 'Supervivientes All Stars 2025' con grandes broncas que, en este caso, acapararon Marta Peñate y Oriana, pareja actual y expareja, respectivamente, de Tony Spina.

El enfrentamiento comenzó cuando Oriana recordó un episodio en el Festival de Vitoria donde, según ella, Marta la increpó de manera poco profesional. La aludida saltó al instante: “Esto es un programa de supervivencia y yo vengo a defender a mi pareja".