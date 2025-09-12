Jorge Javier se ríe de sí mismo ante una cara que ha espantado a (casi) todos

Por mucho que estés a favor de la cirugía estética, esta impresionante transformación de Jorge Javier Vázquez no pasa desapercibida para nadie. Para bien o para mal... sobre todo para mal. Pero hay un matiz y es que acaba de realizarse la intervención, de modo que es normal que el resultado esté a años mil de su rostro final. Ante tal impacto generalizado, el presentador de Telecinco ha bromeado más que nadie sobre su rostro.

La segunda gala de Supervivientes All Stars 2 volvió a estar cargada de emociones y risas, con Jorge Javier Vázquez como gran protagonista. El presentador, que ha acaparado titulares en las últimas semanas por su evidente cambio de imagen, no dudó en bromear sobre ello en directo. En un divertido momento junto a Yola Berrocal y un peluche de mono, soltó entre carcajadas: “Ese mono tiene menos expresión que yo ahora mismo”. Lo cierto es que lo mejor que puede hacer es tomárselo así ya que la transformación es innegable hasta para él mismo al mirarse al espejo.

El comentario provocó una oleada de risas en plató, sobre todo porque Jorge Javier ya había ironizado sobre su aspecto en otras ocasiones con frases del tipo "Hola a todos, soy Jorge Javier aunque no lo parezca", dijo tras someterse a un montón de cirugías en su rostro y todas a la vez.

Como era de esperar, las redes sociales se han plagado de comentarios y memes sobre el nuevo rostro del catalán. Desde "cómo ha crecido Lamine Yamal" hasta "parece la rata cieta de Shrek" pasando por otros de parecidos razonables con personajes tan variopintos como Abraham Mateo, George Michael, Jean Claude Van Damme o incluso José Manuel Parada.

¿Qué se ha hecho?

Mucha chapa y pintura a partes iguales. Para empezar, un rejuvenecimiento facial y una marcación de las mandíbulas que acuadran y masculinizan su rostro. Además, se ha infiltrado rellenos en los pómulos y se ha hecho un lifting. Hay quien dice que también se ha retocado la nariz, mucho más ancha en su estado original, si bien este aspecto podría ser fruto del maquillaje. También se ha pinchado bótox en la frente y patas de gallo, ya que no existe ni rastro de su antigua y arrugada frente.