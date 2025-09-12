Reaparición en televisión
Ana Rosa cierra una entrevista clave con Aznar en directo en Telecinco para la próxima semana
El expresidente del gobierno se sienta con la periodista este lunes 15 de septiembre para analizar todas las claves de la actualidad política.
Redacción Yotele
Madrid
El próximo lunes, 15 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, José María Aznar, expresidente del Gobierno, será entrevistado en directo en Telecinco por Ana Rosa Quintana en el plató de 'El programa de Ana Rosa', tras bastante tiempo sin sentarse en televisión.
Con la actualidad en permanente estado de implosión, el que fuera presidente del Partido Popular analizará la actualidad política y social con la periodista, manteniendo sin ningún género de duda su apoyo incondicional a Alberto Núñez Feijóo, actual líder de la formación política, y la estrategia común de ataque frontal contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- ¿Es que me quieres matar?', la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Los doce ayuntamientos zamoranos subvencionados para elaborar o actualizar sus inventarios
- Zamora reniega de Zamora
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Un incendio en el entorno de la Fuente de la Salud de Zamora capital moviliza a los bomberos
- Impugnada la candidatura de Isabel García para Nuestra Madre de Zamora