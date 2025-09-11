Plex no acompaña a Aitana en los Latin Grammy

Aitana ha comenzado septiembre retomando su agenda profesional en Sevilla, donde fue una de las grandes protagonistas de la gala "Latin Grammy: La música de Andalucía". Su regreso llega tras unas vacaciones románticas y familiares en Bali, un viaje en el que se dejó ver junto a Plex y que sirvió para confirmar públicamente su relación con el conocido youtuber. El ambiente relajado y las imágenes compartidas desde la isla han mostrado a la pareja en uno de sus momentos más felices, consolidando su historia ante sus seguidores.

Tras esas semanas idílicas, la presencia de la catalana en la alfombra roja sevillana reafirmó su estatus de estrella. La artista brilló con un espectacular vestido azul de Oscar de la Renta y estrenó nuevo look capilar, colocándose entre las más fotografiadas de la noche. Sin embargo, la gran pregunta era inevitable: ¿por qué Daniel Alonso no la acompañaba en un evento tan importante, cuando poco antes se les había visto juntos en Bali?

Aitana se mostró rotunda y natural ante los micrófonos, aclarando que "cada uno está trabajando", en referencia tanto a su agenda como a la de su pareja. Lejos de alimentar rumores, la cantante destacó que ambos mantienen un fuerte compromiso profesional, quitando hierro a cualquier especulación y dejando claro que la relación sigue su curso con la máxima normalidad.

Manuel Alejandro

Durante la noche también fue preguntada por la reciente polémica generada por Manuel Alejandro, tras sus críticas al reggaetón -género que cultiva su ex, Sebastián Yatra- pero Aitana esquivó la controversia asegurando que "están buscando un titular muy fácil", y prefirió recordar que durante su infancia escuchaba a grandes de la música española como Rocío Jurado y Julio Iglesias, reafirmando así su amor por la tradición musical nacional.