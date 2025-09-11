Los entresijos del CNI en la nueva serie de Movistar Plus con Juan Diego Botto y Tristán Ulloa

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro', explican en Movistar Plus+, es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional y lleva a los protagonistas a una carrera contrarreloj para descubrir a un traidor en sus filas, mientras intentan desmantelar una conspiración liderada por el enigmático agente ruso Volkov. “La serie es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los oficiales de inteligencia, mientras navegan entre el deber, la lealtad y la traición”, aseguran.

La serie, creada por David Moreno, dirigida por David Ulloa y con guion de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz, cuenta con un reparto coral encabezado por Juan Diego Botto ('Todos mienten'), Elena Martín ('Creatura'), Israel Elejalde ('Las noches de Tefía'), Elisabet Casanovas ('La ruta'), Clara Segura ('El 47'), Tristán Ulloa ('El caso Asunta'), David Lorente ('Buscando a Coque') y Nacho Sánchez ('Mantícora').

En palabras de David Ulloa: "Siendo 'El Centro' una serie de espías, el reto estaba en no quedarnos solo ahí y darle una pequeña vuelta de tuerca al asunto, profundizando todo lo que pudiésemos en cada uno de nuestros personajes. En eso los directores no somos muy distintos de esos espías. Vampiros emocionales que se cuelan en la intimidad de la gente y observan sin ser vistos. Gracias a eso entenderemos el compromiso de nuestro protagonista, Michelin, por una causa superior a pesar de todo el sacrificio que conlleva. ¿Cómo hace para mantener ese delicado equilibrio entre su vocación como miembro del CNI y su estabilidad familiar? ¿Cómo consigue no perder la cordura ante este mundo de medias verdades, desconfianzas y algunas veces traiciones? Dirigiremos desde las sombras, con la cobertura bien preparada y esperando que no noten nuestra presencia".

El estreno completo de la serie será el 9 de octubre en Movistar Plus+. Serán seis episodios de 50 minutos cada uno, en los que se verá “una combinación perfecta de acción, intriga y drama”, subrayan en la plataforma.