El comunicado urgente de Alejandra Rubio: "Ser personaje público no se hereda"

La publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', ha supuesto traer al presente fantasmas del pasado que ya dejaron atrás sus exparejas, Carlo Constanza y Alessandro Lecquio. Sin embargo, los daños colaterales han llegado más allá, por ejemplo, a la propia Alejandra Rubio, que viene a ser la nuera de la modelo. Ante esta situación que ha devuelto la "persecución mediática" a la pareja, hasta el punto de que la hija de María Teresa Campos ha estallado y ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales:

"Ser personaje público no se hereda". La frase no es suya sino que refleja una sentencia del año 2023 que prohíbe captar la imagen de los niños incluso pixelada o hasta si no se llega a publicar nunca.

Comunicado de Alejandra Rubio. / Instagram A. R.

La que implica para muchos "una clara amenaza" se trata, según Alejandra, de "una reflexión para que no se nos olvide cuidar en estas situaciones de nuestros hijos menores porque nadie va a mirar por ellos más que sus padres".

En plena promoción del libro de Mar Flores, la modelo ha sorprendido confesando lo que ha supuesto para ella convertirse en abuela: un nuevo comienzo en la relación con su hijo mayor, Carlo Costanzia. El primogénito de Mar, fruto de su matrimonio con el italiano Carlo Costanzia di Costigliole, no lo ha tenido fácil en los últimos años. Problemas con la justicia, etapas complicadas y, finalmente, una gran noticia: su paternidad junto a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Y ha sido precisamente la llegada de su bebé lo que ha unido de nuevo a madre e hijo.