Qué fue de Xuxa, la artista brasileña de canciones para niños en los años 80 y 90: "Ilari lari eh oh oh oh"

Si te decimos María da Graça Meneghel estamos casi seguros de que no tendrás ni idea de qué personaje te hablamos. Sin embargo, si te decimos Xuxa y tienes más de 40 años, no tardarás ni un segundo en recordar aquel mítico "Ilari-lari-eh-oh oh oh" que en los años 80 y 90 se metió al público infantil en el bolsillo.

La cantante y presentadora alcanzó la fama con el programa infantil "Xou da Xuxa'. La cantante, actriz y modelo presentó varios espacios en diferentes países de habla portuguesa e hispana. Entre ellos España, donde debutó en los noventa con 'Xuxa Park', en el cual los niños disfrutaban cantando con ella'. También fue muy sonada su relación sentimental con la leyenda de la Fórmula 1, Ayrton Senna.

Interviú

En el instante en el que Xuxa disfrutaba de un gran momento, 'Interviú' sacó una portada que cerca estuvo de echar por tierra la popularidad de la brasileña. El reportaje, titulado 'Xuxa, la ídolo de los niños, desnuda', sacaba a la luz la película 'Amor, extraño amor', en la que la actriz, con 18 años, besaba en los labios y seducía sin la parte superior de la ropa a un niño de doce. En 1995 Xuxa fue acusada de acosar sexualmente a varios menores de edad por la cantautora carioca Ángela Ro Ró. Sin embargo, y que quede claro, nunca se llegó a demostrar.

Tras el apogeo como mito infantil, Xuxa continuó su carrera en Brasil y el extranjero. Tal y como transmite en sus redes sociales, todos sus proyectos se centran ahora en campañas sociales inantiles, acción social y defensa de los derechos de la infancia.