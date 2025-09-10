Nuevo proyecto
Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
Carlos Merenciano
Madrid
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
*En elaboración...
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El influencer Cocituber confiesa cuál es su bar favorito de Zamora: 'Me ha ganado
- Puebla de Sanabria vive su día grande de Las Victorias bajo la sombra de los incendios
- Fallece a los 91 años Ildefonso Boizas, referente del empresariado de Zamora por sus tiendas de textil y decoración
- La negativa de Vox a que Zamora se hermane con una ciudad palestina con un 80% de católicos
- La advertencia para quienes se acercan a Sanabria tras el incendio de Porto
- Sayago en boca de todos
- San Vitero exalta el 'oro rojo' de Aliste con la I Feria del Tomate
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura