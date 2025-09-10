"La remodelación facial integral de Jorge Javier va a quedar espectacular": el veredicto contundente del doctor Gómez-Villar

La nueva temporada televisiva ha comenzado con el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco. El pasado jueves, el presentador se ponía al frente del estreno de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars' con gran éxito de audiencia, a pesar de los graves inconvenientes que el programa tuvo que hacer frente por las protestas de un grupo de lugareños en una de las playas donde se desarrolla el programa. Los equipos de la cadena y la productora Cuarzo (Banijay Iberia) resolvieron con solvencia el problema y sacaron adelante la gala.

Sin embargo, este hecho pasó a un segundo plano para muchos espectadores cuando observaron con detenimiento el aspecto físico del catalán, que ha aprovechado el verano para meterse en quirófano y someterse a una profunda operación en la cara que han desatado todo tipo de especulaciones. Pero, ¿qué se ha hecho exactamente?

Este portal se ha puesto en contacto con el doctor José Manuel Gómez-Villar, director de la clínica Livet, que ha analizado con nosotros el gran cambio de Jorge Javier y nos explica con detalle a qué intervenciones se ha sometido para mejorar su aspecto físico. "Lo que se ha realizado es un lifting facial que se utiliza para el rejuvenecimiento de la cara, para la reposición de las partes blandas", comienza explicando.

El colaborador de Emma García en el programa 'Fiesta' de Telecinco indica que este tratamiento suele hacerse "más o menos sobre los 45, 50 años, aunque hay gente que lo hace un poquito más mayor, pero esa sería la edad adecuada para hacerlo". "Y lo que se hace con este tipo de cirugía, el paciente pues suele rejuvenecer unos 10, 15 años. Una vez que se hace, el paciente suele estar bastante, bastante inflamado entre tres, cuatro semanas. De ahí que lo hayamos visto, con esa cara un poco deformada".

El especialista además manda un mensaje de tranquilidad sobre el nuevo rostro del presentador: "La imagen que tiene simplemente de una cirugía, como es un lifting, donde bueno, es una cirugía que se inflama bastante y que veremos un resultado definitivo sobre el sexto mes, porque siempre queda como una inflamación residual durante los primeros meses que hace que no se vea todavía el resultado pues natural".

Por último, el cirujano Gómez Villar, asegura que "el resultado va a ser espectacular" aunque "el espectador cuando lo ve puede imaginar que eso es el efecto o cómo va a quedar". El profesional termina su explicación ensalzando realizar este gesto en televisión porque "lo que vemos al final es lo que la gente sabe que pasa y lo que la gente se anima, sobre todo por darle visibilidad, que seguramente que no todos los presentadores son capaces de hacer eso".

