Joaquín Prat anuncia su boda con Alexia Pla después de tres años de relación

El Joaquín Prat, el afamado presentador de Telecinco, vive uno de los momentos más dulces en su vida personal. El periodista ha sorprendido a todos con campanas de boda: se casará con la mujer que le ha devuelto la ilusión, Alexia Pla. A sus 50 años recién cumplidos, Joaquín Prat afronta una etapa de grandes novedades no solo en su parcela personal, también en la profesional ya que acaba de estrenar "El tiempo justo", el nuevo programa de las tardes de Telecinco con el que busca plantar cara al espacio de Sonsoles Ónega en Antena 3.

El programa parafrasea, en parte, al mítico programa que presentó su padre, el gran Joaquín Prat, bajo el nombre de "El precio justo".

El comunicador mantiene desde hace tres años una relación con la valenciana, copropietaria de dos centros de estética en Castellón y en Ibiza. Discretos, pero muy cómplices, han demostrado con viajes, gestos y publicaciones en redes que lo suyo es un amor sólido que no entiende de distancias ni agendas. El presentador anunció que le había pedido matrimonio a Alexia en la revista Hola bajo el titular "Ella es la familia que he elegido".

La fecha

Aunque no ha desvelado la fecha exacta de la boda, deja abierta la posibilidad de que se celebre en 2025. Eso sí, tendrá que ir muy rápido en ese caso. Además, el presentador no oculta sus ganas de ampliar la familia: “Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos”.