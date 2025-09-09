Sorprendentes declaraciones de Belén Esteban: "Con una sola llamada"

Belén Esteban vuelve a estar en el ojo del huracán. La colaboradora de Paracuellos ha desatado la polémica en "No somos nadie" y asegura que regrearía a Telecinco "en cuanto me hicieran una llamada" a pesar de que su marcha no fue precisamente amable. Su postura ha dividido a audiencia y compañeros, como casi todo lo que ella hace.

En pleno directo, Belén Esteban no se anduvo con rodeos: “Si me llamaran de Mediaset, yo me iría con ellos, ¿queréis que os mienta?”. Una frase que dejó helados a sus compañeros de mesa, muchos de los cuales rechazan rotundamente volver a la cadena tras el fin de Sálvame.

La sombra de Ana Rosa Quintana

Lo que más dolió a sus seguidores fue escucharla decir que se sentiría cómoda trabajando con Ana Rosa Quintana o Joaquín Prat, dos figuras muy señaladas en la caída de Sálvame. Unas palabras que fueron vistas como traición por parte de la audiencia más fiel al extinto programa.

Las redes sociales estallaron tras la confesión con posturas muy diferentes sobre esa "traición".

El regreso de Lydia Lozano, ¿un precedente?

Las declaraciones de Belén llegan pocos días después del triunfal regreso de Lydia Lozano a Telecinco como colaboradora de ¡De Viernes!. Su fichaje ha abierto la puerta a especulaciones sobre un posible reencuentro de viejos rostros de Sálvame en Mediaset, aunque algunos como Matamoros o Corredera ya lo han descartado tajantemente.

Lydia Lozano es nueva colaboradora de "De Viernes" a pesar de soltar sapos y culebras por la boca sobre su presentador, Santi Acosta. Y se la tenía guardada: ¿Sigues pensando que soy el peor presentador de la historia?, le espetó nada más recibirla. Y Lozano bajó la cabeza, otra cosa, no podía decir: "Normal que no me quieras dar dos besos".