La Sexta estrena ‘Tesoro o Cacharro’, el nuevo concurso presentado por Iñaki López

La Sexta estrena este martes, 9 de septiembre, 'Tesoro o Cacharro', su nuevo concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. El periodista y presentador de 'Más Vale Tarde' se pone al frente de este formato en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser simplemente un recuerdo.

En cada entrega, una pareja de concursantes se enfrentará a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000 euros. Deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro. Para lograrlo, contarán con la ayuda del coleccionista Marc Flotats, que desvelará detalles clave sobre cada pieza, además de tres comodines que se activarán durante el juego.

Cristina Pedroche, Antonio Resines, Alaska, Ainhoa Arteta, Santiago Segura, Jorge Blass, Alberto Chicote y Boris Izaguirre serán los invitados VIP que pasarán por el plató con objetos personales para incorporarlos al juego y poner a prueba el instinto de los concursantes.

Producido por Atresmedia en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), 'Tesoro o Cacharro' es la adaptación española del exitoso formato internacional 'Trash or Treasure', que ya ha sido versionado en países como Alemania, Suecia, Italia, Holanda, Dinamarca y Argentina. 'Tesoro o Cacharro' podrá seguirse también a través de atresplayer.

Así es 'Tesoro o Cacharro'

En 'Tesoro o Cacharro', cada pareja concursante se enfrenta al reto de identificar, entre doce objetos de apariencia cotidiana, cuál esconde el mayor valor económico. Piezas como muebles de diseño, juguetes antiguos, vestidos, joyas o sellos su valor puede oscilar entre un euro y 50.000 euros.

Deberán elegir su "objeto de oro", aquel que piensen que es el de mayor valor, aunque pueden cambiar su elección a lo largo del programa tantas veces como deseen. El valor económico del objeto con el que decidan finalizar el juego será el premio que se llevarán a casa. Su intuición, atención al detalle y capacidad de observación serán claves para distinguir un simple recuerdo de un auténtico tesoro.

El concurso, que se desarrolla en tres rondas eliminatorias, irá incorporando pistas, testimonios, y sorpresas que añadirán emoción y suspense a cada fase del juego.

En la primera ronda, los concursantes se enfrentan a un escaparate inicial con diez objetos, de los cuales deben ir descartando aquellos que consideren menos valiosos. En la segunda ronda, se incorpora al juego un objeto VIP, traído por un invitado famoso que comparte su historia y aporta una nueva capa de complejidad a la elección.

Finalmente, en la ronda final, hace su aparición el objeto secreto, descrito por una persona de confianza elegida por los concursantes mientras estos permanecen con los ojos vendados. El objeto con el que decidan terminar la partida determinará el valor económico del premio que se llevarán a casa.

Para ayudarles en su toma de decisiones, los concursantes contarán con tres comodines que se activan en momentos estratégicos. El comodín del dueño permitirá conocer en persona al propietario real de uno de los objetos, quien compartirá su historia.

El comodín de la denominación de origen ofrecerá pistas visuales a través de la pantalla central, guiadas por Iñaki López. Y el comodín de la ayuda extra permitirá que una persona cercana elegida por los concursantes acceda al plató para describir uno de los objetos desde su experiencia personal. Estos apoyos pueden marcar la diferencia entre quedarse con un simple recuerdo o descubrir un auténtico tesoro.