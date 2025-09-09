Esta es la novedad anunciada por David Broncano de la nueva temporada de La Revuelta

Este lunes tuvo lugar el estreno de la temporada televisiva en la mayoría de las cadenas, siendo uno de los estrenos el de La Revuelta de David Broncano en TVE que arrancó con cambios. Y de entre todos, uno muy importante: "El Gobierno ya nos permite decirlo".

Y es que, como ya ocurría en La Resistencia de Movistar, en La Revuelta nunca se han anunciado los invitados que tendrán durante la semana. Si bien en esta ocasión, o al menos esta semana, sí han decidido anunciarlos. Así lo comentó, en broma, David Broncano, asegurando que "el Gobierno ya nos permite decirlo".

Pepa Bueno, entre las próximas invitadas

Así, para este martes, el presentador aseguró que recibirían a "Susanna Griso o Mariló Montero o Ana Rosa Quintana, una de las tres", con lo que todo apunta a que la invitada será Mariló Montero, porque está en la edición actual de Masterchef. También contó Broncano que todavía no tenían nadie para el miércoles, y que el jueves iba a acudir Pepa Bueno, flamante presentadora del Telediario, que se emite justo antes del inicio de La Revuelta.

La Revuelta es un programa televisivo producido por RTVE en conjunto con Encofrados Encofrasa y la productora El Terrat. Su estreno tuvo lugar el 9 de septiembre de 2024 en La 1 de Televisión Española. El espacio, conducido por David Broncano, se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, ocupando el lugar que anteriormente tuvo La Resistencia, emitido en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024.

Dirigido por el propio Broncano, el programa cuenta con la participación de colaboradores habituales como Jorge Ponce, Ricardo Castella y otros miembros del equipo. La Revuelta ofrece un formato humorístico que combina secciones variadas y entrevistas. Las grabaciones se llevan a cabo en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Antes de decidirse por el título definitivo, se consideraron varios nombres alternativos, entre ellos La resiliencia. Sin embargo, un anuncio de RTVE descartó esta opción. En dicho avance se mostraba la pantalla de un ordenador Mac con un documento de Microsoft Word en el que aparecían propuestas como La residencia o Las noches de Broncano. Finalmente, se optó por La Revuelta, acompañado del mensaje promocional “Muy pronto”.

Durante la emisión del episodio número 11, el equipo comentó que se intentó utilizar nombres que recordaran a La Resistencia, aunque fue imposible por cuestiones de derechos de autor. Entre las ideas que se barajaron estuvieron La resistencia (con una falta intencionada) y La resiliencia, así como opciones más cómicas como Lentejas o Las dos.