Los mensajes de odio hacia Cristina Pedroche: "¿Pero a ti te va la marcha, verdad?"

Tras regresar a las redes sociales después de casi dos meses ausente por el nacimiento de su segundo hijo, la periodista Cristina Pedroche vuelve a la normalidad con más contenido de su vida diaria. Unas fotografías, vídeos y textos que, tal y como ocurría antes del parón, siguen despertando mensajes de odio entre sus seguidores. Ella es consciente de ello, de hecho, asegura que "no suelo subir cosas con mi marido porque a él no le gustan los mensajes negativos que suelen desencadenar". Sin embargo, su libertad está por encima de todo y, como era de esperar, sube lo que quiere que para eso es su perfil de Instagram.

La presentadora reapareció la semana pasada con una fotografía sin filtros donde aparece en pijama, rodeada de juguetes y con la pequeña Laia, su hija mayor, de espaldas. A partir de ese momento, ha vuelto a ser la que era. Y las críticas... también.

La imagen de los dos sentados en una mesa con su habitual "frote de lenguas" ha vuelto a herir la sensibilidad de algunos. Y no tanto por la foto en sí, sino porque "te quejas pero parece que lo que quieres es esto, mensajes negativos", le dicen. Otra va más allá y empatiza con Dabiz Muñoz: "Normal qué tu marido lo pasé mal. Yo sinceramente me paso por aquí para leer los comentarios. Pero a veces parece que te va la marcha o que vives para ello, quizá simplemente no entiendes por qué la gente sigue machacándote". En este sentido, analizan incluso la última foto con su marido juntando la lengua: "Si solo pones una foto normal con él pues... ni pena ni gloria, no da para más, así que tienes que hacer algo para dar que hablar".

Su ausencia

La "desaparición" de Pedroche durante casi dos meses de las redes sociales era para evitar algo que le ha pasado igualmente: "He querido estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay". Tras un posptarto duro en el caso de Laia, estaba vez ha optado por ser prudente y protegerse aunque, como era de esperar, a su vuelta también ha habido críticas. Eso sí, parece que ella los lleva mejor.