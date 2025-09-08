La pregunta de 'El Cazador' de TVE que presume de Zamora

'El Cazador' es el concurso de Televisión Española, ahora emitido en La 2, en el que cuatro concursantes que no se conocen entre ellos, tienen que jugar en equipo. En la primera prueba, los concursantes responden durante un minuto a una serie de preguntas de cultura general sobre cine, televisión, música, cultura y deporte. Si aciertan, acumulan bote. Ya en la segunda prueba, el concursante mueve el dinero al fondo de un tablero.

El equipo formado por estos cuatro concursantes anónimos tiene como objetivo derrotar al cazador o cazadora, es decir, profesionales de los concursos televisivos, como Erundino Alonso, el Justiciero (magnífico de 'Saber y Ganar' y miembro de 'Los lobos' de '¡Boom!'); Lilit Manukyan, la Espía (Pasapalabra), Ruth de Andrés, la Gobernanta (magnífica en 'Saber y ganar'), David Leo, el Estudiante ('Pasapalabra', 'Saber y Ganar') y Paz Herrera, la Profesora, reina de 'Pasapalabra' y concursante en 'Saber y ganar'.

Paz Herrera y David Leo en 'El cazador' / RTVE

En uno de los programas emitidos de nuevo durante la redifusión, el programa formuló una pregunta relacionada con Zamora a uno de los concursantes y a la cazadora Paz Herrera. Decía así:

Te recomiendo que visites Toro, una localidad famosa por sus vinos, que encontrarás en esta provincia. Las opciones eran Zamora, León y Salamanca. Y tanto el concursante como Paz Herrera marcaron la opción correcta: Zamora.

Al hilo de la pregunta, Paz Herrera defendió la belleza de Zamora, ciudad que ya ha visitado, aunque confesó tener pendiente su paso por la magnífica Toro.