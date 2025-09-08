El precio que debes pagar para comer en el DiverXo de Dabiz Muñoz... y sin bebida

Que Dabiz Muñoz es uno de los mejores chefs del mundo es indiscutible. Su trayectoria, sus restaurantes y los premios que así lo atestiguan dan fe de ello. Te puede caer mejor o peor pero es muy bueno en su profesión. Otra cosa es que estés dispuesto a pagar lo que pide cuando entras en el DiverXo o en algún otro de sus establecimientos hosteleros, pero ese es otro cantar.

Si has pensado en regalar -o regalarte- una experiencia gastronómica de nivel top, el Diverxo es una opción que puedes barajar siempre que puedas y quieras gastarte una buena cantidad de dinero. Si estás pensando en invitar a tu pareja, piensa que más o menos te dejarás allí el sueldo de un mes si no eres muy agraciado en tu nómina.

Si ya visualizas una escapada a Madrid un fin de semana para vivir esta experiencia culinaria, vete olvidándote del tema: solo abre de martes a viernes tanto comidas como cenas. Todos los días a las 00.00 horas desbloquean una nueva fecha del calendario a 90 días vista para que puedas reservar tu mes.

Precio

El menú en DiverXo está cerrado. Es decir, no tendrás que matarte la cabeza para averiguar qué es cada plato para hacer la petición. El sistema de reserva funciona por tikets, uno por menú y persona, y su precio es de 450 euros con IVA incluido pero con bebidas excluidas. Las pagarás allí al final de la comida o cena.

Alta demanda

Los días disponibles para reservar a corto plazo son a diario y ahoras un tanto extrañas para una cena: las 19.30 horas. El panorama es similar hasta fin de año, cuando todavía no está abierto el proceso de reserva.

Ni carritos de bebé ni niños pequeños

Si quieres ir al DiverXo y consideras que tu hijo de cinco años come de todo y se porta fenomenal, sentimos decirte que tendrás que buscar canguro porque en el DiverXo no entra ningún bebé ni niño de menos de diez años. Tampoco disponen de menús veganos ni vegetarianos.