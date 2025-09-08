Mar Flores habla como nunca sobre su nieto y su situación familiar

A sus 56 años, la modelo y empresaria Mar Flores se prepara para publicar sus memorias, Mar en calma, un libro en el que relata sin tapujos su trayectoria personal y profesional. Y en plena promoción, ha sorprendido confesando lo que ha supuesto para ella convertirse en abuela: un nuevo comienzo en la relación con su hijo mayor, Carlo Costanzia.

El primogénito de Mar, fruto de su matrimonio con el italiano Carlo Costanzia di Costigliole, no lo ha tenido fácil en los últimos años. Problemas con la justicia, etapas complicadas y, finalmente, una gran noticia: su paternidad junto a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. Y ha sido precisamente la llegada de su bebé lo que ha unido de nuevo a madre e hijo.

“El nacimiento de mi nieto ha sido un cordón umbilical que nos ha vuelto a unir… hemos perdido mucho tiempo”, reconoce emocionada Mar en una entrevista con Vanity Fair.

La modelo recuerda los difíciles años de lucha por la custodia de Carlo y el dolor que arrastró durante mucho tiempo: “Cuando fui a la guardería en Italia a por mi hijo, a la directora le habían dicho que yo había perdido la custodia por ser una mala madre, una drogadicta, una prostituta… Y esa mujer hizo lo que tenía que hacer: proteger al niño y no dármelo”.

Su regalo a Alejandra Rubio y el orgullo de lo logrado

Más cercana que nunca a su nuera, Mar Flores también ha contado que la primera joya que se compró con su sueldo ahora está en manos de Alejandra Rubio: “Se la he regalado”. Un gesto cargado de simbolismo y cariño.

Además, ha querido dejar claro que nunca ha sido “una mujer mantenida”: “Mi primera casa me la compré yo; mi segunda casa me la compré yo; mi tercer negocio grande lo hice yo… Y mis hijos los he hecho yo. Entonces, las cosas más importantes de mi vida las he hecho yo”.

La empresaria frente a su pasado

En sus memorias, Mar también se atreve a hablar de episodios tan mediáticos como su relación con Cayetano Martínez de Irujo, con quien estuvo hasta 1999. “Viniendo de una clase social baja… pues te hace mucha gracia emparentar con la Casa de Alba”, admite con sinceridad.

Recuerda, además, los momentos más oscuros de aquella época, cuando llegó a ingresar en la UCI: “No pude más. Creía que no merecía seguir viviendo. Quería dormir y despertar cuando todo esto hubiese pasado. No quería irme, tenía un hijo y era mi responsabilidad”.