Bronca en Supervivientes con Marta Peñate y Oriana como protagonistas

Solo han pasado unos días desde que arrancara el concurso y en el plató los defensores de los concursantes ya lo están dando todo en 'Supervivientes All Stars 2025'. Los protagonistas de la gran bronca en plató han sido Marta Peñate y Oriana, pareja actual y expareja, respectivamente, de Tony Spina.

El enfrentamiento comenzó cuando Oriana recordó un episodio en el Festival de Vitoria donde, según ella, Marta la increpó de manera poco profesional. La aludida saltó al instante: “Esto es un programa de supervivencia y yo vengo a defender a mi pareja".

Lejos de calmarse, la discusión escaló rápidamente. Oriana acusó a Marta de ser “una macarra” y de buscar problemas, mientras que Peñate respondió que "Aunque la chonia “Aunque la choni se vista de seda, choni se queda”. El cruce de reproches mantuvo al público pegado a la pantalla y convirtió el momento en uno de los más tensos de la noche.

Sandra Barneda corta en seco

Ante el aumento de la tensión, Sandra Barneda tuvo que intervenir: "Regla número uno: no hay faltas de respeto", dijo, contundente, en clara alusión, sobre todo, a Oriana, colaboradora desde hace años.

Lo que todos tienen claro es que se trata del primer rifirrafe entre ellas pero no será el último. Desde luego, darán mucho juego en esta nueva edición.