Ya es oficial en Pasapalabra: el adiós de Rosa

Da igual que sea verano o invierno, Pasapalabra no para. El programa emitido en Antena 3 sigue reuniendo a miles de espectadores cada día en el sofá para presenciar uno de los duelos más igualados de la historia del concurso. Manu y Rosa ya son historia del programa presentando por Roberto Leal.

Rosa cumplía hace unos días una cifra redonda: 200 programas en los que la gallega ha medido sus fuerzas con Manu, su rival y compañero de batalla y quien también atesora cientos de programas luchando por hacerse con el bote.

Sin embargo, Rosa ha estado a punto de abandonar el concurso, tal y como ha hecho saber Pasapalabra a través de su perfil de Twitter. La gallega se tuvo que enfrentar a una complicada aspirante para poder ocupar una tarde más la silla azul y es que con un margen mínimo de error, Rosa ha quedado al borde de la eliminación. El plató ha contenido la respiración hasta el desenlace.

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.