Ya es oficial en Pasapalabra: el adiós de Rosa
La concursante ya ha pasado el umbral de los 200 programas
A. O. / LNE
Da igual que sea verano o invierno, Pasapalabra no para. El programa emitido en Antena 3 sigue reuniendo a miles de espectadores cada día en el sofá para presenciar uno de los duelos más igualados de la historia del concurso. Manu y Rosa ya son historia del programa presentando por Roberto Leal.
Rosa cumplía hace unos días una cifra redonda: 200 programas en los que la gallega ha medido sus fuerzas con Manu, su rival y compañero de batalla y quien también atesora cientos de programas luchando por hacerse con el bote.
Sin embargo, Rosa ha estado a punto de abandonar el concurso, tal y como ha hecho saber Pasapalabra a través de su perfil de Twitter. La gallega se tuvo que enfrentar a una complicada aspirante para poder ocupar una tarde más la silla azul y es que con un margen mínimo de error, Rosa ha quedado al borde de la eliminación. El plató ha contenido la respiración hasta el desenlace.
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
- Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el 'punto de encuentro' de sus vecinos
- El incendio de Castromil, intencionado, se encuentra sin llama y casi perimetrado
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- DIRECTO | Barakaldo CF - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- Dos incendios de madrugada en Morales del Vino: se descartan daños y la piscina reabre con normalidad
- Atropello en las Tres Cruces de Zamora con una herida de unos 50 años
- Toro degusta su primera Feria del Vermú Artesano
- Nacho Sandoval lanza la campaña 'Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca