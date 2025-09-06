El regreso de Lydia Lozano: lágrimas, risas y el gran zasca de Santi Acosta

Tras dos años fuera de los platós, ha vuelto uno de los rostros más mediáticos de la televisión y, en concreto, de la prensa del corazón. Hablamos de Lydia Lozano, nueva colaboradora de "De Viernes" a pesar de soltar sapos y culebras por la boca sobre su presentador, Santi Acosta. Y se la tenía guardada: ¿Sigues pensando que soy el peor presentador de la historia?, le espetó nada más recibirla. Y Lozano bajó la cabeza, otra cosa, no podía decir: "Normal que no me quieras dar dos besos".

Por supuesto, las lágrimas no podían faltar. La colaboradora habitual de los platós de prensa rosa vuelve al ruedo y lo hizo con toda su energía habitual, como si el tiempo no hubiera pasado: "Nunca debí de haber salido por esa puerta", dijo, tras volver al redil.

Según Lydya Lozando, "durante estos dos años he estado totalmente desubicada". La comunicadora abrió su corazón a los televidentes y aseguró haberlo pasado "francamente mal", al borde de la depresión ya que "casi no salía de casa con lo que a mí me gusta salir y celebrar".