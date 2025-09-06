Pilar Rubio sufre una caída mientras hace una "sirsasana": ¿sabes lo que es?

"Si te caes, te levantas y lo vuelves a intentar. Pues así, con todo en la vida". Son las palabras de Pilar Rubio con una doble vertiente: por supuesto que habla de la vida en general a modo de reflexión pero es que, en este caso, la frase es literal la que la presentadora está intentando hacer una de las posturas más difíciles del yoga. Tanto que sufre varias caídas y en la primera de ellas se ve que hay dolor y daños. Sin embargo, ella sigue en busca de "ir poco a poco mejorando, pero me está costando, la verdad".

Aquí puedes ver el momento:

Los comentarios son de todo tipo y hay algunos como el actor Miguel Ángel Silvestre que repara en la caída: "La primera hostia es importante", le dice.

Advertencia: "No es broma"

Los practicantes de yoga advierten que practicar esta disciplina "no es ninguna broma". En este sentido, apuntan que la caída que ha sufrido "puede hacerle lesiones graves en las cervicales" a pesar de que en este ejercicio la fuerza se hace con los hombros y brazos, ya que "una mala caída como esa y lesión hecha".

Además, le sugieren consejos: "No tomes impulso para subir ya que tu columna vertebral y tu cuello pueden resentirse". Otros le recomiendan que ejercite "la movilidad de hombro y el abdomen".

Qué es la "sirsasana"

Así se llama a una postura de yoga en la que el cuerpo se sostiene sobre la cabeza, una inversión avanzada que implica mucho equilibrio y fuerza en el cuello y en los antebrazos. Es considerada una de las posturas más completas ya que fortaleciendo la totalidad del cuerpo, además de mejorar la circulación, tonificación y estrés.

Trayectoria

Pilar Rubio nació en Madrid un 17 de marzo de 1978, es decir, tiene 47 años. Se hizo conocida por sus apariciones como reportera en el programa 'Sé lo que hicisteis', donde también coincidió con Cristina Pedroche. Aunque luego sus derroteros se fueron por la televisión y la publicidad, la madrileña estudió Ciencias Económicas, aunque no llegó a terminar la carrera.