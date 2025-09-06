Muere a los 47 años el cantante "Azuquita", creador del "rumbakalao": "Esta sí... esta no"
El músico valenciano se convirtió en una figura destacada de la música de los años 90 gracias a su estilo único que combinaba la rumba española con la energía del bakalao
A. O. / DM
Ha fallecido Pedro Bermúdez. Su nombre no te dirá mucho, pero si te decimos Azuquita, puede que ya empieces a afinar y si tararemos aquel "chiquitan, chiquiti tan tan tan, quetum bam bam" ahí ya seguro que no tienes duda. El creador del "rumbakalao" e integrante de los Rumba Kings ha muerto este viernes a los 47 años por motivos que no han trascendido.
El músico valenciano se convirtió en una figura destacada de la música de los años 90 gracias a su estilo único que combinaba la rumba española con la energía del bakalao. En concreto, saltó a la fama en 1993 con la versión rumbera del éxito de Chimo Bayo, "Así me gusta a mí".
Entre 1994 y 1997 lanzó tres álbumes: "Rumbakalo", "Escucha qué te digo" y "Sinelo Kalo". Durante los años 2000, Azuquita amplió sus horizontes con una colaboración internacional junto al cantante alemán Matthias Reim y grabó una versión bilingüe que le permitió actuar fuera de España y mostrar su estilo a un público más amplio. Su música, aunque alejada del circuito comercial, conectó con quienes valoraban la fusión de baile, humor y cultura popular.
En los últimos años, residió en Mallorca, donde continuó su pasión por la música formando parte de Rumba Kings, actuando en festivales, salas y hoteles locales.
Velatorio de Pedro Bermúdez en Palma
El velatorio tiene lugar este sábado en el tanatorio de Son Valentí, en Palma.
