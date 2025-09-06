Los mejores "memes" de Jorge Javier: "Cómo ha crecido Lamine Yamal"

¡Nueva edición de "Supervivientes All Stars" sobre la mesa! Sin embargo, no ha sido ni los participantes de altura de este año en el concurso ni los problemas que ha habido en Honduras con la tramitación de los permisos para las pruebas. Ha sido Jorge Javier Vázquez el que ha dado al campanada en pleno mes de septiembre debido a su radical transformación física para regresar a la televisión. Un barrido de cámara que empezó por los pies y culminó en su rostro dejó a todos con la boca abierta ante unos más que evidentes retoques estéticos de los que, lejos de disimular -sería imposible además- promociona como parte de su estilo.

Como era de esperar, las redes sociales se han plagado de comentarios y memes sobre el nuevo rostro del catalán. Desde "cómo ha crecido Lamine Yamal" hasta "parece la rata cieta de Shrek" pasando por otros de parecidos razonables con personajes tan variopintos como Abraham Mateo, George Michael, Jean Claude Van Damme o incluso José Manuel Parada.

¿Qué se ha hecho?

Mucha chapa y pintura a partes iguales. Para empezar, un rejuvenecimiento facial y una marcación de las mandíbulas que acuadran y masculinizan su rostro. Además, se ha infiltrado rellenos en los pómulos y se ha hecho un lifting. Hay quien dice que también se ha retocado la nariz, mucho más ancha en su estado original, si bien este aspecto podría ser fruto del maquillaje. También se ha pinchado bótox en la frente y patas de gallo, ya que no existe ni rastro de su antigua y arrugada frente.

Como todo el mundo sabe, no es el primer retoque estético al que se somete el presentador de Telecinco. Mucho antes ya se había pinchado bótox y retocado el cuello y los labios, pero en esta ocasión el cambio ha sido mucho más brutal. Para bien o para mal, eso a juicio de los espectadores.

Jorge Javier Vázquez cumplió el pasado 25 de julio