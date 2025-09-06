La denuncia de Bertín Osborne en 'El Hormiguero': "La movida la hacen ellos. Me la sopla"

Dando un paso al frente tras asegurar por activa y por pasiva que no quería volver a ser padre a sus 70 años, Bertín Osborne decidía a mediados de agosto normalizar su relación con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, Arian David y presentar públicamente al pequeño -dándole su sitio al igual que la resto de sus hijos- en portada de la revista '¡Hola!'.

Bertín Osborne posa con su hijo / ¡HOLA!

Con las vacaciones de verano terminadas y España volviendo a la normalidad en este comienzo de septiembre, los programas de televisión en España vuelven a la rutina diaria tras varios meses de inactividad. El Hormiguero dio el pistoletazo de salida a su temporada 20 con la presencia de Bertín Osborne en las instalaciones de Antena 3.

"Llevamos 20 años haciendo el programa. Cuando empezamos, los móviles tenían botones, los coches mechero y las teles culo. Ha cambiado todo", reflexionó Pablo Motos en un monólogo inicial sobre cómo ha cambiado todo desde su irrupción en la gran pantalla hace dos décadas.

El presentador valenciano dio la bienvenida en el primer programa a dos celebridades que están en boca de todos. Aparte de Bertín, Motos pudo charlar unos minutos con el futbolista Sergio Ramos que acaba de estrenar 'Cibeles', su nueva canción con la que pretende hacerse un hueco en el mundo de la música.

Un verano movido para Osborne

Pablo Motos se decantó por ir al grano nada más comenzar la entrevista. El presentador le preguntó por las últimas polémicas relacionadas con la vida del cantante."¿Qué tal el verano? Lo has tenido movidito…", lanzó Motos, refieriéndose a la portada que protagonizaba con su hijo en la revista ¡Hola!.

"¡Pero vamos a ver! ¡Si la movida la hacen ellos!", exclamó Osborne, afirmando que se ha mantenido en todo momento ajeno a la polémica durante sus vacaciones de verano. "Tengo un niño, que es un encanto, y la gente decía: 'es que lo tiene escondido, se avergüenza…", comenzó a afirmar en el programa emitido en Antena 3.

"¡Ahora lo saco y otro follón! Si hago una cosa, porque la hago, si no la hago… ¿Sabes qué te digo? Que me la sopla", sentenció, mandando un recado a sus detractores. "Yo he sacado a mi niño, está ahí fenomenal y ya está, ¡como si todavía tuviera que dar explicaciones!", afirmó para zanjar el tema con un rostro visiblemente molesto.