La actriz de ‘Yo soy Bea’ desvela la cláusula más drástica de su contrato en la serie

Entre 2006 y 2009, ‘Yo soy Bea’, emitida en Telecinco, se convirtió en una de las series más vistas de la televisión española. Fue la adaptación de la ficción colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’, que también tuvo un tremendo éxito en la televisión del país sudamericano entre 1999 y 2001.

Los protagonistas de la versión española eran Ruth Núñez, Norma Ruiz, Alejandro Tous, Mónica Estarreado, José Manuel Seda o Álex Adrover. La historia, muy someramente resumida, cuanta la historia de Bea (Ruth Núñez), “una joven inteligente pero poco agraciada, que empieza a trabajar en ‘Bulevar 2’, donde se enamora de su jefe, Álvaro (Alejandro Tous). Entre intrigas, traiciones y su propia transformación, lucha por su sitio en la revista, demostrando que la verdadera belleza está en el interior”, explican en Mediaset Infinity.

La cláusula que impusieron a Ruth Núñez

Recientemente, Ruth Núñez ha sido entrevistada en el podcast ‘Con los pies en el cielo’, en el que aseguró que había una cláusula en la que acordaba que no podía estar en sitios públicos no caracterizada. “Es que lo digo y a mí me parece tan absurdo, porque me parecía absurdo entonces y me parece absurdo ahora porque yo ya había hecho muchas cosas, la genta ya sabía quién era yo. Me privó porque así creí yo que estaba pactado y no lo entendía, pero yo qué sé, si llegamos a un acuerdo pues lo hago”.

¿Qué se decía de ‘Yo soy Bea’ en 2007?

En este mismo medio, en 2007, se publicó un artículo destacando que ‘Yo soy Bea’ llegaba a los 300 capítulos. Esto es lo que se decía entonces en ‘La Opinión de Zamora’: “Desde luego nadie le puede negar a Telecinco su buen hacer con 'Yo soy Bea'. El serial vespertino llegó como una nueva versión de 'Yo soy Betty, la fea', una telenovela colombiana que ya había emitido en nuestro país Antena 3. Lejos de quedarse en una copia, la buena localización del producto por parte de la cadena y los carismáticos personajes que se unieron a Bea lograron dar la campanada. De esta forma, a redacción de Bulevar 21 se ha convertido en la cita habitual de 3.273.000 espectadores (33,3% de share) que han sido testigos de la evolución de Beatriz Pérez Pinzón”.

“En este tiempo, la aspirante a secretaria que un día llegó a la revista con miedo y extrema timidez en busca de su primer trabajo, ha ido ganando peso y personalidad hasta el punto de convertirse en una de las dueñas de la empresa y conseguir que su jefe, mujeriego y mentiroso empedernido, sienta una fuerte atracción por ella. Sin embargo, en el mejor momento de su trayectoria, Bea se enfrentará a una amenaza de cárcel por desfalco que provocará drásticos cambios de planes que afectarán a su futuro”.