Nueva temporada
'De viernes' anuncia el regreso bomba de Rocío Flores y la vuelta de Montoya a la televisión
El programa estrena nueva temporada mañana con nuevos colaboradores
Redacción Yotele
'De viernes' estrena mañana a las 22:00 horas su nueva temporada en Telecinco. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona regresa con Rocío Flores y Montoya como potentes invitados.
Además, Lydia Lozano será otra de las entrevistadas y posteriormente se unirá al equipo de colaboradores, tal y como oficializó Telecinco con este anuncio.
Rocío Flores vuelve a la cadena tras años alejada del foco mediático. La hija de Antonio David protagonizará el primer scoop de la temporada después de dos años sin estar en un programa.
Además, Montoya también regresará a Telecinco después de meses sin pisar los platós después de su icónico paso por 'La isla de las tentaciones' y después de llegar a la final de 'Supervivientes'.
El equipo de colaboradores de 'De viernes' estará formado principalmente por Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León y su última incorporación, Lydia Lozano.
- Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido en este pueblo de Sayago
- Patrimonio insta al Ayuntamiento de Zamora a proteger los restos de la muralla de la trasera de la Casa Consistorial
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales