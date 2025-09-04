Una pareja saca a la luz tres secretos sobre 'First Dates'

'First Dates' vive un dulce momento. Después de que Mediaset moviera el programa de Cuatro a Telecinco de forma temporal durante el verano, parece que este cambio se va a mantener al menos durante el mes de septiembre.

O al menos así figura en la programación de Telecinco durante estos primeros días, ya que su emisión sigue a las 22.00 horas en Telecinco. Una decisión que avala sus positivos datos de audiencia del periodo estival.

Carlos Sobera en 'First Dates' / Mediaset

Los secretos de 'First Dates', al descubierto

En 'First Dates', en ocasiones el amor triunfa y otras veces no sale según lo esperado. Óscar y Ana son el ejemplo de que sí se puede encontrar el amor en este programa de televisión. La pareja continúa su relación sentimental tras su paso por el restaurante más famoso y, recientemente, han decidido sacar a la luz algunos secretos ocultos de 'First Dates' coincidiendo con su quinto aniversario.

El primero es que 'First Dates' no es un restaurante. "Es un plató de televisión. No hay techos. Lo siento. Te he roto el mito", cuenta Óscar en un vídeo. Por tanto, si no es un establecimiento hostelero, no hay cocina. "La comida siempre está fría, puesto que es un catering", desvelan como segunda curiosidad.

Al hilo de esto, Óscar va más allá y desvela que él se vio obligado a comerse un cachito de plástico que venía con su postre, una porción de tarta de queso. "Se ve que la pusieron boca abajo y le dejaron el plastiquito. Yo comía y estaba masticando el plástico, pero no sabía como sacar el plástico delante de toda España. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me lo tragué"

Lo tercero tiene relación con el coste de la cena en 'First Dates'. ¿Quién la paga? "No pagas. Es un dinero que previamente te ha dado la productora así que cuando alguien dice: 'Yo te invito'... Realmente nadie está invitando a nadie".

Otras dudas

Los espectadores también han aprovechado para consultar algunas de las dudas que tienen sobre el programa, como sobre si hay actores pagados entre los participantes, o cuándo se graban los comentarios a la cámara sobre la cena. En relación a este último punto, los granadinos responden que el programa se graba sin cortes y sin guion, "pero luego te meten en una habitación donde están los taburetes y preguntan primero individualmente y luego a los dos".