Movimiento de sillas
Antonio Montero no es el único: Patricia Pérez tampoco seguirá como colaboradora de '¡De viernes!'
La nueva temporada del programa de Telecinco arranca con cambios en su plantel de tertulianos, marcado por dos salidas y la llegada de Lydia Lozano.
Carlos Merenciano
'¡De viernes!' regresa a Telecinco con novedades en su plantilla de colaboradores. Mediaset ha confirmado que Lydia Lozano se incorpora este viernes al programa, donde compartirá espacio con Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero y José Antonio León. Sin embargo, la llegada de la periodista coincide con algunas salidas del espacio.
Y es que según ha podido confirmar YOTELE, Patricia Pérez ya no formará parte del equipo de tertulianos habituales. La colaboradora fue perdiendo presencia en las últimas entregas de la temporada pasada, especialmente tras la incorporación de Antonio Rossi, con quien llegó a turnarse su silla junto a Antonio Montero. Finalmente, su ausencia se ha confirmado con el arranque de este nuevo curso televisivo.
Por su parte, Montero también queda fuera de la nueva etapa del programa. Su puesto será ocupado por Lydia Lozano, que vuelve a la cadena tras dos años de ausencia desde la cancelación de 'Sálvame'. La periodista debutará este mismo viernes como colaboradora y, además, concederá una entrevista en el programa.
Con estos cambios, '¡De viernes!' arranca temporada renovando parte de su plantel y apostando por nuevas dinámicas en su tertulia de corazón. En este primer programa, además de la charla con Lydia Lozano, Rocío Flores regresa a Telecinco para protagonizar un scoop, y José Carlos Montoya contará cómo ha vivido su repentina fama tras 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Exigen la reparación de esta carretera de Zamora, repleta de 'baches y desconchones
- Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido en este pueblo de Sayago
- Patrimonio insta al Ayuntamiento de Zamora a proteger los restos de la muralla de la trasera de la Casa Consistorial