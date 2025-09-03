El Trivial Pursuit para televisión: RTVE recupera el mítico juego de preguntas

RTVE apuesta en esta nueva temporada por uno de los juegos más populares de la historia: Trivial Pursuit, basado en el icónico juego de mesa de Hasbro. El programa, presentado por Egoitz Txurruka, recupera para la televisión pública un formato intergeneracional al que todos hemos jugado en casa y que ahora se convierte en un espectáculo de conocimiento, emoción y estrategia que unirá a padres, hijos y abuelos frente al televisor.

RTVE ha inaugurado este martes su presencia en el FestVal de Vitoria con la presentación de este concurso. “Llega Trivial Pursuit a RTVE con mucha fuerza y con presentador vasco”, ha anunciado Joseba Fiestras, director del certamen. “Un clásico al que todos hemos jugado en casa. Trivial Pursuit tiene varias adaptaciones internacionales”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Urbana Gil, directora del Área de Cultura y Sociedad de TVE, cree que este programa “representa la absoluta vocación de RTVE como televisión pública: la oferta familiar. Y aúna el entretenimiento y la divulgación”.

David Gallart, director de Contenidos de Satisfaction Iberia, ha recalcado la dinámica “sencilla y espectacular”. “Es un tablero espectacular y los quesitos son nuestros concursantes. El que llegue al centro del tablero tiene la oportunidad de llegar a la ronda final y ganar el bote”, ha explicado. Bruno Pena, director de Producción de Satisfaction Iberia, ha subrayado la esencia familiar del programa: “Es la magia de este concurso. Atrapa a todo el mundo porque es muy emocionante”.

Egoitz Txurruka, ‘Txurru’, considera que es “un concurso intergeneracional, cualquiera puede participar”. “Como presentador de televisión, eso es lo más importante: que se una la familia. Quiero que me vean como su hijo, su amigo… su colega de la cuadrilla. Nuestra versión es más cercana y familiar con respecto al formato americano”, ha comentado.

El juego de siempre, ahora en televisión

Con una puesta en escena espectacular, un ritmo ágil y un planteamiento familiar, indican en RTVE, Trivial Pursuit, producido en colaboración con Satisfaction Iberia, refuerza la oferta de concursos culturales y familiares de RTVE. Una apuesta avalada por la audiencia en esta temporada, con grandes éxitos como ‘The Floor’, que ha sido el concurso más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, o ‘Cifras y Letras’ y ‘Saber y ganar’, los contenidos más vistos de La 2.

Trivial Pursuit es un formato original de Hasbro y Talpa Studios, emitido recientemente en la cadena estadounidense The CW, con sólidos datos de audiencia y con una segunda temporada que acaba de ser confirmada. Mantiene la esencia del clásico de mesa: preguntas de seis categorías, quesitos en juego y el reto de alcanzar el centro del tablero.