Borrón y cuenta nueva: Kiko Rivera borra todo su historial en Instagram

No hay pasado ya para Kiko Rivera: ni fotografías familiares, ni eventos ni, sobre todo, Irene Rosales. Esto es lo que se llama un "borrón y cuenta nueva" en toda regla. El DJ quiere empezar una nueva vida de verdad tras su separación de la modelo y la forma mas simbólica de hacerlo ha sido a través de sus redes sociales, que ha vaciado de contenido para volver a empezar. Tan solo ha subido en las últimas horas unas stories totalmente enfocadas en sus próximos compromisos profesionales. Quizá quiera darle un perfil más artístico a su nueva vida aunque eso es algo que le cuesta especialmente al hijo de Isabel Pantoja, acostumbrado a dar su opinión sobre los acontecimientos que ocurren a su alrededor.

El perfil actual de Instagram de Kiko Rivera. / Instagram

Aunque en los últimos meses no entraba al trapo de forma directa sobre lo que acontencía en su entorno, por ejemplo, con su madre o hermana, sí lo hacía de forma indirecta. Además, usaba sus redes sociales para compartir momentos con su familia, el último, durante la comunión de su hija.

Irene Rosales, en cambio, mantiene buena parte de su historial, incluidas imágenes en las que aparece con su ya expareja.

Ocurrió lo mismo en 2021

No es la primera vez que Kiko Hernández toda esa drástica decisión. Ya lo hizo en octubre de 2021 a raíz del distanciamiento con su madre y sus problemas legales con su tío Agustín. A ello se unieron nuevas infidelidades y la muerte de su abuela, la boda de su primera justo en pleno luto y un vaivén emocional que él no pudo soportar. Tras utilizar las redes para dar cera a la gente de su entorno, decidió dejar de usar ese altavoz para temas personales e hizo lo mismo que ahora: utilizar Instagram solo para asuntos profesionales. Aunque volvió a las andadas, lo hizo en pequeñas dosis con solo alusiones pequeñas a su situación familiar.