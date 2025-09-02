Sale a la luz la relación paralela de Kiko Rivera durante siete años con otra mujer

La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha pillado a todos por sorpresa. Sin embargo, ambos parecen estar recuperando el tiempo cada uno por su lado. Cuando todo el mundo parecía que sus idas y venidas formaban para de su relación, la cuerda se tensó tanto que se rompió por las continuas discusiones de ambos y el ritmo de trabajo de él. Tanto que ella tenía que montarse su vida sola con sus hijos casi siempre. Al parecer, llevaban meses separados a pesar de que fuera hace unos días cuando anunciaran públicamente que su historia de amor ya estaba rota.

Mientras tanto, la sevillana ya está disfrutando de esta nueva etapa de soltería. Y no lo hace sola. Tal y como han contado en "TardeAR", Irene “está muy, muy ilusionada con una persona”. Una confesión que confirma lo que ya se venía rumoreando desde hace semanas: que la excolaboradora habría encontrado apoyo y complicidad en un hombre cercano a su entorno. Se trata de su entrenador de gimnasio, con el que mantiene un fuerte vínculo y que ha estado a su lado durante sus crises con Kiko.

Kiko y su relación oculta

Por su parte, Kiko Rivera tampoco estaría atravesando en soledad esta nueva etapa. En el programa Fiesta han asegurado que el DJ habría mantenido durante siete años una relación paralela con otra mujer. Según el testimonio de un confidente, todo comenzó en 2018, y la relación habría perdurado a lo largo de los años pese a su matrimonio con Irene. “Ella sabía que él estaba casado, pero se comportaban como una pareja normal, quedaban y mantenían contacto constante”, desveló.

El colaborador Saúl Ortiz incluso relató un episodio vivido en Nueva York, donde fue testigo directo de la complicidad entre Kiko y esta misteriosa mujer: “No se cortaba, estaban de la mano y todos los presentes hicimos un pacto de silencio”.

El divorcio, cada vez más cerca

Mientras tanto, el acuerdo de divorcio entre Kiko e Irene ya estaría prácticamente cerrado y listo para firmarse. Ambos han apostado por la cordialidad y el entendimiento, priorizando el bienestar de sus dos hijas, pero lo cierto es que sus caminos ya parecen haber tomado direcciones muy distintas.