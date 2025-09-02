El mensaje de Sandra Barneda a Nagore Robles tras separarse de Carla Flila

Sandra Barneda ha arrancado la temporada televisiva con fuerza. La periodista y escritora ha viajado hasta Vitoria para presentar la nueva edición de Supervivientes All Stars en el Festival de Televisión, donde compartió protagonismo con parte del equipo que le acompañará en Honduras. Casi de forma paralela, Nagore Robles regresaba también a Telecinco como presentadora de un nuevo programa vinculado al universo de ‘Gran Hermano’. Sin embargo, pese a su alegría en el terreno profesional, Robles atraviesa un momento delicado en lo personal después de su ruptura con su hasta ahora pareja Clara Flila.

Fiel a su discreción, Sandra evitó pronunciarse sobre los detalles de la separación de su expareja Nagore, pero sí quiso enviarle unas palabras de ánimo en esta nueva etapa profesional: “Lo que sí tengo que decir es que espero que en esta etapa de televisión, que vuelve, le vaya muy bien. Viene con muchas ganas. Es lo único que tengo que decir, lo otro nada”, declaró con una sonrisa.

De esta forma, Barneda mostró respeto hacia la vida privada de su ex, pero dejó claro que le desea lo mejor en sus nuevos proyectos.

Sin rastro de la relación en redes sociales

Después de meses de publicaciones en las que Nagore y Clara aparecían totalmente enamoradas y volcadas en su nueva etapa en común, ni rastro queda de ellas en sendas redes sociales. Ambas las han borrado para siempre.