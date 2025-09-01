El "zasca" de Ofelia tras la rajada de Alberto sobre el supuesto amaño de MasterChef

En 2021, Ofelia, la concursante más controvertida y naíf de 'Masterchef 9', se quedó a las puertas de la final del concurso de cocina de Televisión Española en la edición que acabó ganando Arnau.

La gallega, con su forma de ser, no dejó a nadie indiferente. Está acostumbrada a despertar amores u odios y pese a todos estos años alejada del foco mediático, Ofelia no se ha quedado callada ante la polémica desatada por otro de los concursantes del programa: Alberto Gras.

Recientemente, el aspirante ha relatado cómo fue la convivencia detrás de las cámaras desvelando que, pese a existir un aislamiento estricto para la mayoría de aspirantes, hubo excepciones que beneficiaron precisamente a los dos nombres que acabaron ocupando el podio de su edición: Ana y Andy (a quienes no cita directamente, pero se da por hecho).

Alberto, de 'MasterChef 8', junto a su compañeros Ana y Andy / RTVE

"Dos o tres personas vivieron en un hotel con móvil y visitas"

En su relato, recordaba que los participantes residían en una mansión en las afueras de Madrid, sin acceso al teléfono y compartiendo habitación. “Llamábamos a la familia una vez a la semana durante cinco minutos y con alguien de producción delante”, explica. Sin embargo, sostiene que hubo “dos o tres personas” que, durante las primeras entregas, vivieron en un hotel, con móvil y visitas de familiares.

“Justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año”. Es decir, Ana Iglesias y Andy García.

Tras el revuelo formado, Ofelia ha respondido a Alberto sin pelos en la lengua: "Tan fácil chupar del bote y luego decir un clip viral por unos likes", comienza diciendo. Mi edición os puedo decir que ganó Arnau, buena persona, es buen compañero, pero sobre todo era el que mejor cocinaba".

Además de defender a MasterChef a capa y espada, Ofelia considera que Alberto es un "sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido" y que "deja mucho que desear como persona porque él no es chef, no se ha ganado la vida con sus propias manos... él se ha ganado la vida gracias a Masterchef".

En la misma línea, Ofelia tilda de "ameba" a Alberto y le acusa de utilizar a Luna, con quien mantuvo una relación sentimental. "Quizás habla de que está amañado MasterChef porque él es el primer estratega y cloaca de la historia".

Estreno de MasterChef Celebrity

Televisión Española estrena este lunes su décima edición de MasterChef Celebrity con todos estos concursantes famosos. A las 22.10 horas, La 1 emitirá el estreno de la nueva edición tras la victoria de Inés Hernand en la entrega anterior. Un horario que, previsiblemente, cambiará a partir de la semana siguiente con el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz volverán a ser los miembros del jurado y presentadores del formato culinario.