Nagore Robles rompe con Carla Flila antes de su vuelta a Telecinco

Nagore Robles regresa a Telecinco como presentadora de un nuevo programa vinculado al universo de ‘Gran Hermano’. Sin embargo, pese a su alegría en el terreno profesional, Robles atraviesa un momento delicado en lo personal después de su ruptura con su hasta ahora pareja Clara Flila.

Ambas han mantenido una relación durante los últimos años de la que han presumido en redes sociales y que ahora llega a su fin.

Nagore y Carla. / Instagram C. F.

Su otra expareja, Sandra Barneda, no ha querido valorar su ruptura. "No, tengo nada que decir, no, no. Lo que sí que tengo que decir es que espero que en esta etapa de televisión, que vuelve, le vaya muy bien. Además, es gran hermana, convertida en presentadora... Viene con muchas ganas. Es lo único que tengo que decir, lo otro nada".

"No me casaré y pondré una foto así"

Por otro lado, Barneda hablaba sobre la polémica que surgió a raíz de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram junto a su pareja, Pascalle Paerel: "Yo creo que si algún día me caso, no me casaré, y pondré una foto así". "Me llamó todo el mundo, y me empecé a desmentir", añadía sobre el gran revuelo que se creó sobre la que podría haber sido su boda.